A DIFUSORA ESTÁ NO AR...

A Rádio Difusora de Macapá, esse ano, foi a rádio oficial da Banda. Uma determinação do governador Waldez Góes, um grande incentivador da cultura amapaense.





O Carnaval amapaense é contagiante. Um dos pontos alto da folia de momo no Amapá é o Bloco de Sujo – a Banda – que carrega uma tradição de 53 anos. O Bloco surgiu nos idos de 1965, num ato de protesto contra a censura governamental, esse bloco de 15 amigos só cresceu ao longo dos 53 anos de existência.

Neste ano a Banda arrastou para as ruas de Macapá nada mais nada menos que 200 mil foliões. Quem está preocupado com a quantidade exata de foliões? Ninguém! O fato é que tinha um mar de gente dançando e cantando as músicas carnavalescas e, outros ritmos frenéticos que provocam um “frisson” nas pessoas fazendo-as rebolar e rebolar com a malemolência e sensualidade do povo brasileiro. Afinal, já disse o cancioneiro popular ... quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé...

As margens das ruas e nas sacadas de suas casas outra multidão, não menos animada, via literalmente a Banda Passar cantando coisas de amor. Mas uma coisa faltava na Banda. A cobertura da melhor rádio do Estado. A Rádio Difusora de Macapá. Esse ano ela foi a rádio oficial da Banda. Uma determinação do governador Waldez Góes, um grande incentivador da cultura amapaense. A Difusora cumpriu seu papel. Com competência, como é peculiar.





Nesse ano a emissora completa 73 anos e nunca tinha feito cobertura deste evento. Um trabalho de planejamento envolvendo todos os profissionais da Casa e, mais o gabinete civil do governo, representado pelo Sub Chefe da Casa Civil, Carlos Marques.

Depois de sucessivas reuniões ficou tudo estabelecido. A Difusora foi pra ruas acompanhar esse bloco inigualável. E não deu outra. Sucesso absoluto. Com um Trio Elétrico Mix da Lorde Produções e Entretenimento, montado numa carreta de 21 metros, com PA da NEXTRON, com 112 mil watts de potência sonora, em RMS (112 KW/RMS) contratado pela LSONS.









A animação do trio ficou por conta de ícones do rádio amapaense como Azevedo Picanço, Mr. Vado, Armstrong, Lígia Mônica, Samuel Soares. O Dj do trio foi o lendário Paulinho Sena, com um repertório irreverente e inovador fazendo a cabeça dos foliões que não arredaram do lado do Trio possante da RDM. J. Macedo e Carlinhos Pastana ficaram responsáveis pela Live do Facebook, afinal era preciso mostrar pro mundo que o carnaval nos trópicos é “caliente” e foi isso que a Rádio Difusora fez.

J. Macedo, o diretor de programação da RDM, esteve de perto acompanhando tudo para que nada desse errado e com sua competência o sucesso ficou mais fácil.

Breno Araújo, diretor técnico da Difusora e acadêmico de engenharia, com sua habilidade profissional fez tudo funcionar de forma magnífica. Uma festa pra ninguém botar defeito. E o planejamento não para. Ano que vem tem mais.









A Rádio Difusora, sob a direção do jornalista Roberto Gato, vem quebrando tabus. No início de 2015, quando iniciava a gestão de Waldez Góes, um artigo escrito pelo competente jornalista e saudoso Guarany Neves recomendava ao governo aposentar os transmissores da RDM. Ele dizia – “a Difusora já cumpriu seu papel e sua total falta de audiência não justifica o investimento do erário”. Claro, até o velho escriba se enganou. E sua afirmação teria respaldo se a emissora de quase um século continuasse a ser tratada com descaso e desleixo. A nova administração empreendeu uma gestão focada na modernização e colocou a RDM com seu aplicativo na internet na base Android. A volta da popularização da emissora ficou por conta de uma extensa programação realizada nos bairros e municípios de Macapá. As famosas Blitz Difusora e os Shows dos Bairros devolveram a emissora a empatia com o seu ouvinte. Mas as inovações na RDM não pararam por aí. Lançamos a Live do Facebook que já alcançou mais de 1 milhão de ouvintes em seis meses de atividade.









Essas ações trouxeram os ouvintes da RDM de volta, mas lógico que isso tudo aliado a uma programação conduzida por profissionais da mais alta competência. Profissionais do nível de Mr. Vado, George Guimarães, Samuel Soares, Bianca Castro, Josi e Leila, Luiz Trindade, Janderson Cantanhed, Pedro Velleda, Lude Pacheco, Barbosa Neto, Terezinha Fernandes, craque Bira, Gutemberg, Roberto Jr. e Jhon Nunes, Luiz Cantanhed, Claudio Silva, Rodney Santos, etc.

Nada adiantaria todo esse trabalho se não atuássemos na recuperação do Parque Transmissor, e isso a atual direção está fazendo desde 2015. Foram implantados os radiais da antena, reposta a Caixa de Sintonia, recuperado o Transmissor AM e já-já o de Ondas Tropicais.

A Rádio do Povo voltou pro povo, e com a qualidade que marcou sua história.





Acompanhe o entusiasmo dos que participaram desse pioneirismo da Difusora na transmissão no carnaval amapaense:





- Samuel Soares - INOVAÇÃO a palavra certa para definir a participação do "TRIO DA DIFUSORA" que integrou pela primeira vez o maior bloco de sujos do Norte do país – A BANDA. Juntos os melhores profissionais do Amapá entre locutores, técnicos e Djs, roubaram a cena arrastando a multidão pelas ruas e avenidas da nossa capital, com muita música, alegria, informação e diversão, parabéns Governo do Estado, parabéns Rádio Difusora. 2019 promete, aguardem!!!





Fizemos muito barulho, mostramos a força da Rádio Difusora, e provamos que aos 72 anos estamos mais vivos e fortes do que nunca. Então fica o recado! pra quem apostou no fechamento das portas da emissora, se preocupe com sua, porque a nossa está mais aberta do que nunca, e aqui o povo entra sem hora marcada

Breno Anderson - Nunca pensei que comandar uma transmissão fosse dar tanto trabalho. Pois ter uma central multimídia pra dar coordenadas e administrar áudio e vídeo já é bem difícil estática, imagina num trio elétrico em movimento e cheio de pessoas. Não foi fácil, mas graças ao empenho da equipe foi 100%. Na terça-feira de carnaval, fomos pra rua, num Trio Elétrico de 21m, puxado por uma carreta e quanto aos db's e decibéis??? Acima de 300- Radialista Armstrong - “Pela primeira vez estive, efetivamente, na banda, sim dentro. Fui com colegas da Rádio Difusora de Macapá, que também fez uma cobertura de qualidade e a primeira vez em super transmissão ao vivo no maior trio da banda. Maior trio em tamanho e qualidade. Free Mix, a empresa que foi parceira da emissora e fez a diferença. Obrigado ao empresário, responsável pelo trio, que não mediu esforços para garantir sucesso em transmissão e interação com o povo. Sempre há um amanhã e a vida nos dá sempre mais uma oportunidade que tivemos para fazer as coisas bem, e temos que aproveitar cada oportunidade. Estou aqui torcendo pelo seu sucesso hoje e sempre. Meu caro amigo e irmão Roberto Gato, diretor da RDM, que você faça mais histórias maravilhosas e intensas como foi a nossa participação pela Rádio na Banda. Neste momento palavras perdem o sentido diante de todo o empenho dos colegas que demonstraram naquele momento. Confesso, estou muito feliz! Todos são peças importantes no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado final, se houver falha, todos devem se unir, para sua reconstrução. Trabalhar em equipe é saber ser parte de um todo. Ter a capacidade de trabalhar bem em equipe mostra humildade, tolerância, inteligência emocional e companheirismo. Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é muito mais prazeroso. Trabalhando em equipe ficamos mais motivados e comprometidos, afinal uns dependem dos outros, e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. “O trabalho em equipe é união e amizade em prol de um bem e de um objetivo comum, por isso é muito mais nobre do que uma batalha individual”.

Obrigado, mais uma vez, a Direção da Rádio Difusora de Macapá e ao Governo do Estado do Amapá.





- Radialista e Cantora Lígia Monica - Foi a primeira vez que a RDM colocou um trio elétrico no cortejo da Banda, pra arrastar a multidão de foliões. Mas não era um trio elétrico qualquer: foi um super trio, bem equipado, majestoso, digno da magnitude da Rádio Difusora. Sendo este o momento do meu retorno após longo período longe dos estúdios, foi honroso e, ao mesmo tempo, emocionante, na minha primeira escala, estar bem pertinho do povo, sentindo o calor humano e ouvindo os gritos eufóricos da multidão, a cada hit ou vinheta, executados pelos DJs e operadores. A festa foi de alegria total para o povo da Banda, mas para mim serviu como um verdadeiro baile de "Boas Vindas"! Obrigada, RDM! Obrigada, Banda!





- Jornalista e apresentadora Bianca Castro - “Participar da cobertura do Carnaval 2018 da Rádio Difusora foi uma honra, pois com a inclusão dos vídeos ao vivo, através da internet, as pessoas não só nos reconheciam nas ruas, quanto nos cumprimentavam como verdadeiros amigos que fazem parte do cotidiano. A Rádio Difusora, sem dúvida, ultrapassou barreiras e passou a nos conectar de uma forma mais direta e interativa com os ouvintes. Brasileiros nos mandam mensagens com vídeos que mostram eles ouvindo nossos programas de rádio através do aplicativo, em outros países como Emirados Árabes e Polônia. Isso nos fortifica como profissionais e nos impulsiona a fazer um trabalho cada vez mais direto e dinâmico. E prova que podemos, através do Rádio, fazer contato e mandar nossas notícias e programas para o mundo inteiro, o que é fantástico!”













Difusora faz transmissão ao vivo do carnaval de Santana





A festa fez alegria do público em quatro dias de folia.





Por Lude Pacheco





site, aplicativo e live do facebook). A Rádio Difusora de Macapá (RDM) realizou a cobertura de mais uma edição do carnaval de Santana. Com uma estrutura montada em um local privilegiado no corredor da folia, a “Rádio do Povo” fez transmissão ao vivo da abertura do evento através das ondas da 630 AM e das mídias sociais da emissora ().





No sábado (10) a equipe de profissionais da RDM fez a festa com os foliões com mais de 4 horas de programação. O apresentador “Mister Vado”, abriu os serviços na base fixa da emissora na Av. Santana, enquanto o repórter Lude Pacheco entrevistava as autoridades e anônimos espalhados pelos camarotes, boate, arquibancadas e concentração dos blocos.

O bloco ‘Na Balada’ foi o primeiro a entrar em cena. Com aproximadamente 1,5 mil brincantes e com atrações respeitadas pelo público amapaense, banda FB Mania e Kelly Mel, o bloco abriu oficialmente o carnaval santanense.

Após a passagem do bloco ‘Na Balada’ pela avenida Santana, quem entrou no circuito da folia foi a equipe de limpeza da prefeitura local, mostrando organização e respeito com o público.

No carnaval, que contou com uma grande estrutura e a parceria entre o Governo do Estado do Amapá (GEA) e Prefeitura Municipal de Santana (PMS), a Rádio Difusora de Macapá mostrou para o Brasil, através do Facebook, que no Amapá a maior manifestação cultural do país continua mais viva do que nunca e que a cidade de Santana caminha a passos largos para ser um dos principais destinos da região na quadra momesca.

Foi a primeira vez que uma emissora de rádio utilizou o Facebook para transmitir ao vivo o carnaval santanense.