Adrimauro Gemaque, Articulista.

Então, vamos tratar aqui accountability como responsabilização. Temos vários exemplos na vida nacional e aqui no Amapá. O mais recente foi o episódio envolvendo o presidente Temer, a deputada Cristiane Brasil e o Ministério do Trabalho. O Tribunal de Contas do Amapá, em virtude do bmerangue que culminou com a posse do hoje conselheiro Michel JK e gastos com folha de pagamento de poderes executivos além do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal são exemplos, dentre muitos.