“Água Mineral” – sem controle ou regulamentação, amapaense bebe água duvidosa.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (PROCON-AP), este ano, percorreu empresas de revenda e distribuição de água mineral com a Operação H2O, cujo objetivo é recomendar a aceitação de garrafões retornáveis com o prazo de validade vencida. O motivo é que as empresas não estavam aceitando garrafões retornáveis com o prazo de validade vencido, o que gerou várias reclamações de consumidores.