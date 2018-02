ARTIGO DO Gato

Intervenção militar, pra quê?

Sabe, tenho me confrontado com esse debate insano sobre a necessidade da intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro começo questionando: pra que intervenção militar no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro continua lindo. Lá tenho uma nega chamada Tereza, sou flamengo e temos carnaval. Cacildes, diria o carioca Mussun, só por que a Escola de Samba de Tuiuti fez uma crítica ao presidente fake Temer, chamando de Vampiro que suga o sangue da Nação?

Diante dos discursos confusos, os malandros se arvoram a emitir a opinião deles também:

É... Pensando bem essa porra é pura retaliação desse presidente ilegítimo. Ficou putinho o Temeroso e mandou os soldadinhos desse Exército escroto invadir o Rio de Janeiro, terra da malandragem. Qualé cumpadi? Aí mermão tem entrar no Bonde tá ligado.

Essa porra de intervenção vem querer botar ordem onde tá tudo dominado, devidamente organizado. Quer mais ordem que tem o CV? Porra caralho tudo não sabe o que é CV? Comando Vermelho mermão. Lá o papo é: vacilou, morre. O que é que esses soldados tem que se intrometer, os manos estão lançando só Funk da hora, tipo “Só Surubinha de Leve” que poesia mano, te liga: "Só surubinha de leve com essas filhas da puta, taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua". Porra mano, esses periquitos de merda querem embasar a parada do MC Diguinho, vem com esse papo de intervenção !

Já perceberam quantos intelectuais ou “aus”, como diz o laguinense esperto defendem a liberdade dos bandidos fazermos o corri de boa. Sem embasamento. Eles afirmam sem cerimônia ou pudor: “a gente ostenta mesno as máquinas, estamos dragados e aqui quem manda é nós. Tá ligado? Esses burgueses, que é burguês. Foda-se! Esse facistas? Quem tá preocupado em saber o que facista mano? É e pronto. Vem com esse mi mi mi. Cabral roubou mano, cara sangue bom era dos nossos, Tinha acordo e tudo, cada um atuava no seu território, sem intromissão, tá ligado”.

- Agora esses cara querem botar ordi. Te liga no que disse a socióloga Márcia Tiburi, essa cachorra é da hora: “Eu sou a favor do assalto. Tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminada pelo capitalismo eu estou..., começa pensar do ponto de vista da inversão...” Esqueça o resto, porque é sul real que alguém pregue o estado de natureza do qual saímos há séculos, quando o homem entendeu ser necessário o estabelecimento de um Contrato Social com regras de conduta mediando uma convivência pacifica em sociedade. Com cada um respeitando o direito do outro e aí vai a propriedade, a vida etc. Márcia Tiburi, pasmem, diz que não. “Eu preciso eu pego e se necessário mediante violência e a violência está cada dia mais banalizada”. Vivemos sim, em muitos lugares do Brasil um Estado Anárquico, mas a situação se agrava muito mais no Rio de Janeiro.

Os intelectuais de esquerda fazem todos os tipos de ensaios filosóficos, sociológicos, antropológicos, mas nada dizem, absolutamente nada, do governo sanguinário, repressor e covarde do assassino Nicolás Maduro. Da mesma forma como hipocritamente possam de articulados com a camisa de Guevara, um dos mais covardes assassinos da Revolução Castrista.

Amor por princípio, Ordem por base e Progresso por fim essa tríade de palavras é essência do Positivismo Contiano. Esse estado de degradação da política brasileira, os saques praticados nos cofres da Nação e a condução pelos caminhos do colapso financeiro não pode ser depositado na Conta das Forças Armadas que adota como lema de conduta a Ordem e o Progresso. Os Militares em nada contribuírem para os desmandos praticados pelos sucessivos governos do período da redemocratização. Não democratizaram a vida do cidadão, a única coisa realmente democratizada nesse País foi a corrupção. Augusto Conte num dos pressuposto do Positivismo afirma que o princípio da utilidade dispensa as especulações ociosas, vazias e estéreis, pois devemos buscar conhecimento destinado ao aperfeiçoamento individual e coletivo do homem, viu Márcia Tiburi?

Quem critica a intervenção num Estado em situação de calamidade social, agravada pela corrupção o que propiciou a ascensão do crime como prática natural, é bandido tanto quanto.