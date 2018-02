DEDICAÇÃO & SUPERAÇÃO

Um dos principais objetivos do atleta é se tornar campeão. Algo errado nisso? Não. Mas nem sempre ser campeão significa subir no lugar mais alto do pódio. Se tornar um vencedor ultrapassa aquele momento em que se recebe uma medalha de ouro. Ser campeão, neste caso, não é ser o melhor atleta. Não é exibir inúmeros troféus e medalhas. Às vezes, para ser um campeão basta ser alguém que se preocupe pelo bem do outro, que esteja sempre disposto a ajudar, mesmo que não haja remuneração financeira. Talvez ser campeão é ser como o professor de educação física, técnico e atletaPor quê? Porque ele se dedica a transformar as vidas de pessoas com deficiência por meio do esporte.