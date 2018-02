Federação Amapaense de Futebol acontece em Março

O ex- jogador e treinador Tiagunho é o principal candidato da oposição

(Foto: Rosivaldo Nascimento)

Por Daian Andrade



A eleição do novo presidente da Federação Amapaense de Futebol(FAF), está prevista para o dia 15 de março. No atual cenário três pretendentes se apresentam como candidatos à presidência da entidade que rege o futebol local.



Um dos candidatos é o ex - jogador e treinador, Germano Tiago. O ex-atleta do Santana Esporte clube-AP, Independente Esporte Clube-AP e Tuna Luso Brasileira-PA, 61 anos, é um nome que surge como alternativa para fazer frente a atual gestão, que está há mais de dez anos no comando do futebol amapaense.



Germano Tiago possui ligações com diversos jogadores e ex-atletas . Tiago irá concorrer ao cargo contra dois adversários: o diretor Administrativo da Federação Amapaense de Futebol, Neto Goés (candidato da situação e filho do atual presidente, Roberto Goés ), e o presidente do Santos-AP, Luciano Marba .



Com três candidatos, as eleições para a presidência da FAF estão marcadas para o dia 16 de março, em Macapá.



A Reportagem do Blog Esportivo no Meio do Mundo realizou uma entrevista no estilo Ping-Pung , com o candidato a Presidência da Federação Amapaense de Futebol(FAF), Germano Tiago.



Germano Tiago



“ Acho que a Federação não tem que ser tratada como cabide político”, afirma Germano Tiago.



Às vésperas da eleição para presidência da Federação Amapaense de Futebol, ex-jogador e treinador Germano Tiago fala do cenário atual do futebol local e suas propostas para o progresso do esporte na região.



Reportagem: O que lhe fez ser candidato a presidência da FAF?



Germano Tiago: Desde da eleição passada para presidente da federação venho recebendo convites. Não só da entidade que fiz parte da Associação dos ex-jogadores de futebol do Amapá (EXCRETE), na qual fui indicado pelos meus companheiros, como grandes desportistas. O futebol não tem bandeira política ele é um esporte para todos, acho que os políticos tem que apoiar de fora para que as pessoas que tenham experiência possam comandar de dentro.



Reportagem: como foi composta sua chapa?



Germano Tiago: A minha chapa vai ser composta por ex-jogadores, pessoas que deram sangue, suor e lágrima pelo futebol amapaense, e querem o melhor para o nosso futebol pessoas sérias.



Reportagem: O que diferencia você dos outros candidatos?



Germano Tiago: A experiência vivida dentro e fora do campo e os conhecimentos que temos no futebol. Não tenho nada contra ninguém, mas eu acho que a federação não tem que ser tratada como cabide político, ela tem que ser tratada no futebol.

O mesmo tratamento que se pode dar ao um clube não profissional, ao uma Liga ao profissional tem que ser no mesmo patamar o tratamento.



Reportagem: Quais são suas propostas para mudar o atual cenário do futebol local?



Germano Tiago: A interiorização é importante para o futebol amapaense. O atual vice-presidente da CBF (Coronel Nunes) em viagem ainda quando ele estava na Federação Paraense ele nos deu um projeto de interiorização do futebol. É a razão do afastamento do nosso torcedor, está aí o Campeonato Intermunicipal nos comandamos durante dez anos. Temos projetos para as Ligas, trabalhar a base cada município ter uma escolinha de futebol. Todos os clubes têm que ter o apoio da Federação, Governo, Prefeitura.

O futebol profissional precisa urgentemente de interiorização, a outra é valorizar o time campeão os clubes; outra proposta ajudar todas as equipes de todos os filiados tanto amadores como profissionais. Hoje tem as escolinhas só que falta apoio.



Reportagem: Qual a gestão ideal para o futebol amapaense?



Germano Tiago: A gestão ideal acredito é a que quer o bem do futebol. O que vier para o futebol deve ser investindo no futebol, a gente sabe que vêm da CBF, as vezes o governo ajuda a prefeitura ajuda. Então ter que ser investido no futebol não pode sair para outras situações. Dessa forma todo mundo se abraçando se ajudando e valorizando o atleta local.