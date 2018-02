INCIOU O ANO LETIVO DE 2018

Aulas iniciam em 68% das escolas da rede estadual em 19 de fevereiro

Ano letivo começa para 266 escolas da capital e do interior do Estado.

Foto: Erich Macias

Governo do Estado realiza investimentos em várias escolas para melhorar o processo de ensino-aprendizado

O ano letivo 2018 iniciará em 266 escolas da rede estadual de ensino na próxima segunda-feira, 19. O número representa 68% dos 394 estabelecimentos de ensino da rede. Entre as unidades que começarão as aulas estão as escolas Antônio Coelho Neto; Augusto dos Anjos; Irmã Santina Rioli e a Escola Modelo Guanabara, em Macapá. As outras 128 escolas terão o início das aulas em datas diferentes por conta do encerramento do Calendário Escolar 2017 e de manutenções prediais.

As aulas também vão iniciar no interior do Estado, a exemplo dos municípios de Santana; Mazagão; Serra do Navio; Tartarugalzinho; Laranjal do Jari e Ferreira Gomes. Outras unidades terão o início das aulas em outras datas por conta de situações específicas de cada escola.

Investimentos em infraestrutura

Em 2017, o Governo do Amapá realizou a reforma elétrica de 30 escolas e levou centrais de ar-condicionado para 50 unidades de ensino. Para 2018, a expectativa é que 100 escolas sejam climatizadas garantindo mais qualidade no processo de ensino-aprendizado da educação amapaense.

As oito escolas do Novo Saber estão recebendo manutenção na parte elétrica, hidráulica e reparos na estrutura predial das unidades com a colocação de chuveiros, ampliação de escovódromos, vedação de janelas, entre outros pequenos serviços. Algumas unidades terão o refeitório ampliado, instalação de armários nas quadras esportivas, vestuários, adaptações na rede elétrica para instalar equipamentos dos laboratórios de informática, além de limpeza, reposição de torneiras, pias, sanitários e reparos em vazamentos.

O governo do Estado fará manutenção predial em cerca de 70 escolas da rede estadual de ensino nos 16 municípios, a partir deste ano. A Escola Estadual Foz do Rio Matapi, localizada no Elesbão, em Santana, foi a primeira unidade a receber a ordem de serviço para os trabalhos, em 12 de janeiro. Serão investidos R$ 252 mil, incluindo a revitalização na parte elétrica da unidade escolar.

Para 2018, o governo investirá até R$ 74 milhões distribuídos em serviços de manutenção predial, reforma em parque elétrico, aquisição de equipamentos, climatização, ampliação do sistema de vigilância monitorada para o interior do Estado, entre outros investimentos.