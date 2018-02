Judicialização das tarifas de coletivo

O pedido judicial leva para a Justiça o impasse na negociação dos reajustes com a Prefeitura ou com a Setrap, que negam a revisão dos valores com argumento de que o transporte não atende as necessidades do município. E o usuário é que sofre com essas decisões, pois a majoração liminar de tarifa no valor de R$ 3,25 (Macapá) ou R$ 3,60 (Macapá/Santana) pois drástica e irreversível, o impacto nos orçamentos familiares de toda a coletividade de usuários dos serviços públicos de transporte prestados pelas empresas prestadoras de um serviço ineficiente, de acordo com os usuários, que reclamam da qualidade dos ônibus e da impontualidade.