Volta às aulas

“Estamos dando o pontapé inicial do ano letivo da Rede de Ensino Estadual 2018. Temos aqui alunos, pais e familiares, além de representantes do Tribunal de Contas da União, Promotor de Educação, Controladoria Geral do Estado, Banco do Brasil, com a equipe aguerrida da SEED e principalmente a presença do Governador do Estado. Ano passado iniciamos o ano letivo com apenas 60 escolas, este ano temos 266 iniciando suas aulas. Essas escolas estão organizadas e recebendo os recursos da merenda escolar e da manutenção.