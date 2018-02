O bairro do Trem anfitrião do maior e tradicional evento futebolístico do Estado do Amapá, a Copa do Mundo “Marcilio Dias” em sua 55ª Edição, que de acordo com a coordenação do evento terá 144 seleções, trazendo assim mais de 1.600 jogadores e equipe técnica, computando uma torcida diária de 500 espectadores com picos de 1.000 pessoas nas arquibancadas.