O acidente ocorreu por volta das 22h. O caminhão havia saído pela manhã do município de Santana com destino a Monte Dourado, distrito de Almeirim. A localidade fica exatamente em frente à cidade de Laranjal do Jari. A travessia é curta, e costuma durar no máximo 10 minutos.

Oficialmente, ainda não se sabe a causa do acidente, mas policiais militares que estiveram no local descreveram que a rampa da balsa, operada e sustentada por cabos de aço, não teria suportado o peso do caminhão.

“É possível que o caminhão não estivesse engatado. Com o peso, ele acabou deslizando e quando chegou à rampa da balsa os cabos não suportaram o peso e se romperam. Pode ter sido falha humana”, observou o tenente Pires, da PM de Laranjal do Jari. O motorista estava no caminhão no momento do acidente, mas conseguiu se salvar sem ferimentos.

Até às 8h desta segunda-feira (16), o veículo permanecia no leito do Rio Jari carregado com os 20 mil litros de diesel. Apenas o teto da cabine está na superfície. Caberá à transportadora proprietária do caminhão retirar o veículo.

Como o veículo caiu quando a balsa já chegava em Monte Dourado, a ocorrência e a perícia estão sendo realizadas por autoridades do Estado do Pará.

A travessia para Monte Dourado continua ocorrendo, mas com apenas uma balsa, já que a outra permanece ao lado do caminhão.

Foto de capa: PM/Jari