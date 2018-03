                             2º Neymar Jr’s Five

Se na Espanha Neymar Jr faturou mais um título com a camisa do Barcelona (ESP), em Salvador, a mais de 7 mil quilômetros de distância, sete amantes do futebol e fãs do craque deram mais um passo rumo à realização de um sonho no mesmo final de semana. No último domingo (28), o time Bronk’s Futsal, de Campinas, vibrou, chorou e comemorou o título de campeão na final nacional do torneio Neymar Jr’s Five, a maior competição de futebol amador do mundo, após vencer a sensação – Leões do Norte, de Macapá –, nos pênaltis. Agora, eles representarão o Brasil na etapa mundial do campeonato.