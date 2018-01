Segundo a coordenadora da Casa de Hospitalidade, Lene Pacheco, as audiências concentradas são uma iniciativa extremamente positiva e o incentivo do CNJ é uma atitude muito sábia. “Ao realizar as audiências dentro do nosso espaço, deixamos mais claro para todas as instituições envolvidas e seus representantes – magistrados, defensores públicos e promotores, entre outros – as condições de nossa estrutura, equipamentos e espaço”, detalhou.