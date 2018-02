Corpo de Bombeiros - 50 anos

Deputada Marilia Góes homenageia Corpo de Bombeiros pelos 50 anos de atividades no Amapá

Emoção, orgulho e felicidade foram sentimentos compartilhados pelos presentes na sessão solene em comemoração aos 50 anos de atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP), realizada pela deputada estadual Marilia Góes (PDT), na manhã desta sexta-feira, 17, na Assembleia Legislativa do Amapá.





O evento é uma forma de homenagear a corporação e os profissionais que atuam em defesa da população amapaense e desenvolve projetos sociais. “É uma homenagem e agradecimento pelo trabalho dessa corporação que atua para salvar vidas. Desde aqueles que iniciaram, aos que estão na reserva e aos que entraram recentemente, agradecemos a todos”, disse a deputada Marilia Góes.

A parlamentar também solicitou moção de aplausos homenageando o comandante Coronel Wagner Coelho, a corporação e os 20 servidores pioneiros do Grupamento de Combate a Incêndio – GRUCI. Um ato que emocionou Raimundo Santos, um dos integrantes. “É muita emoção ter o nosso trabalho reconhecido depois de 50 anos. Fomos os primeiros a trabalhar combatendo incêndio. Estou muito feliz”, afirmou.





Atualmente, o CBMAP possui 1.321 profissionais que atuam em todo o estado, desde o combate a incêndio, salvamento e realizando projetos sociais. Para o comandante da corporação, Coronel Wagner Coelho, a homenagem reforça a dedicação da equipe e amor pelo trabalho. “O cinquentenário é a comemoração dessas cinco décadas de serviço de homens e mulheres que se dedicaram e aos que continuam se dedicando para servir a população, salvando vidas. Agradecemos o reconhecimento da deputada Marilia pelo nosso trabalho e parabenizamos toda a corporação”, disse.





Na ocasião, a deputada Marilia recebeu a medalha mérito do cinquentenário pela contribuição e reconhecimento do trabalho desenvolvido pela corporação. “Agradeço a homenagem e ressalto a importância do Corpo de Bombeiros para o Amapá”, agradeceu a parlamentar.





Também estiveram presentes na sessão o secretário de estado da Segurança Pública, Ericláudio Alencar e o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros Coronel Alberto.





Histórico





O trabalho iniciou em 1967, no antigo território federal do amapá. Um incêndio em um estabelecimento comercial atingiu a maioria dos prédios que eram de madeira. Após esse episódio, o general Ivanho Martins iniciou a estruturação de um serviço de combate a incêndios. Mas foi só em 1968 que o grupo foi formalizado como o Grupamento de Combate a Incêndio – GRUCI, composto inicialmente por vinte funcionários municipais, que trabalhavam no serviço de abastecimento de água da capital e foram formados combatentes do fogo pelo Major Lourival Benvenuto Silva.