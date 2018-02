Teatro nas Escolas, da EDP, traz peça que valoriza e preserva a vida para jovens e crianças do Amapá





Espetáculo Segura a Vida, Vida Segura é apresentado para alunos de diversas escolas públicas do Brasil até novembro





Amapá, 17 de novembro de 2017 – Quais são os principais cuidados que as crianças devem ter ao soltar pipas? Como evitar situações perigosas com energia elétrica? Existe risco em fazer ligações clandestinas? As respostas para essas perguntas podem salvar vidas, e é justamente esse o propósito do Teatro nas Escolas, projeto do Instituto EDP que tem como objetivo levar arte e informação para alunos de instituições públicas de ensino de todo o País.





As cidade de Laranjal do Jari e Porto Grande, no Amapá, vão receber o espetáculo na próxima semana em 20, 21 e 24 de novembro. A peça escolhida para este ano é a Segura a Vida, Vida Segura, da Cia Trem Bão. Criada especialmente para o projeto, a principal finalidade do teatro é mostrar que a vida deve estar sempre em primeiro lugar. De maneira humorada e dinâmica, o grupo alertará sobre os cuidados com a rede e apontará os erros mais comuns no uso da energia elétrica.





“Promover a arte e a educação é um dos pilares do Instituto, e quando é possível unir os dois em uma única ação conseguimos formar crianças mais informadas e cidadãs”, ressalta Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP. As apresentações são gratuitas e abertas ao público.





A atividade faz parte do projeto EDP nas Escolas, iniciativa que tem como objetivo contribuir para o aumento da qualidade de vida estudantil utilizando ações de cidadania e de melhoria do ambiente escolar. O programa é idealizado pela EDP por meio do seu Instituto, organização que gere os investimentos socioambientais do Grupo.





Agenda - Teatro nas Escolas

Local: Escola Municipal Santo Antônio – Fazenda Santo Antônio, s/n, Zona Rural, Laranjal do Jari Data: 20 de novembro de 2017 Horário: 10h

Local: Escola Estadual Padaria – Comunidade Padaria, 479, Laranjal do Jari Data: 20 de novembro de 2017 Horário: 14h30

Local: Escola Municipal São Francisco do Iratapuru – São Francisco do Iratapuru, Zona Rural, Laranjal do Jari Data: 21 de novembro de 2017 Horário: 14h

Local: Escola Municipal Adão Ferreira – rua José de Araújo, 1712, bairro do Aeroporto – Porto Grande Data: 24 de novembro de 2017 Horário: 10h30 e 13h





Cuidados importantes:





- Brincar sempre longe da rede elétrica: Soltar pipas só em locais abertos e afastados da rede elétrica. Nunca usar fios metálicos ou cerol. E, caso a pipa fique presa, nunca tentar resgatá-la.

- Muito cuidado nas construções e reformas: Mantenha sempre distância segura da rede elétrica, principalmente ao movimentar equipamentos e materiais metálicos, como barras de ferro, réguas de pedreiro, arames e rolos de pintura.

- Manter distância segura ao construir: Obedeça a distância mínima de dois metros da rede elétrica. Assim, evita que a casa e as pessoas que moram nela sejam expostas a situações de risco.

- Atenção ao instalar ou consertar sua antena: Cuidado com a rede elétrica sempre que for instalar ou consertar sua antena de TV. Faça isso em um lugar afastado dos fios da rede elétrica e sempre quando o tempo estiver bom. Caso a antena caia nos fios, nunca tente segurá-la ou recuperá-la.

- Nunca faça poda de árvores: A poda de árvores é um serviço que deve ser realizado somente por profissionais preparados e qualificados. Entre em contato com a prefeitura de sua cidade para solicitar informações sobre a responsabilidade do serviço.

- Jamais faça uma ligação clandestina: Furtar energia é muito perigoso, além de ser um crime que provoca acidentes e coloca vidas em risco. Não roube energia e não toque na rede elétrica ou nos medidores.





EDP nas Escolas – 15 anos

Desde 2002, por meio do EDP nas Escolas, e em parceria com as secretarias municipais de ensino, a EDP contribui para o desenvolvimento educacional nas áreas onde atua por meio de iniciativas que visam o aumento da qualidade de vida estudantil de alunos de escolas públicas.





O projeto já beneficiou mais de 200 mil estudantes dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com investimentos em torno de R$ 5 milhões.





O EDP nas Escolas também capacita professores das escolas participantes com conteúdo sobre valores e cidadania; energia e consumo; e gestão de resíduos sólidos para que os alunos se tornem agentes multiplicadores do que é aprendido em sala de aula.