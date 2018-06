Pioneirismo- Raymunda Aciné Garcia Lopes de Souza

No exercício de gestão escolar, dirigiu o Grupo Escolar de Mazagão em (1961/1963), e o Instituto de Educação do Território do Amapá (IETA) de (1969/1972). Chefiou o Ensino de Primeiro Grau em 1972. Em 1974 respondeu pela cargo de secretária de Educação e Cultura e passou a ser interina no mesmo ano. A nossa educadora Aciné foi designada e compôs diversas comissões de importâncias dentro do sistema educacional do Amapá, desde a organização da Semana da Pátria e Bancas Examinadoras, assim como representante amapaense em encontros nacionais voltados para a alavancagem do nosso sistema de ensino. Participou de inaugurações de prédios escolares. Participou da implantação do Ensino de 2º Grau (hoje Ensino Médio) no Amapá. Compôs e coordenou a Comissão de Legislação de Ensino da SEC. Administrou a Escola Barroso Tostes em 1978, participou da Prevenção ao uso de tóxicos por estudantes. Em 1981, compôs o Plenário do Conselho de Educação do Amapá.