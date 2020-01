262 anos de Macapá









VISTA AÉREA DE MACAPÁ





Macapá, a capital-estado, pois nela residem 60% dos mais de 800 mil habitantes do Estado do Amapá, estará completando nesse 4 de fevereiro de 2020, 262 anos de fundação. Essa linda cidade que é a única capital amazônica banhada pelo Rio Amazonas e cortada pela linha do Equador, além de ser a capital estadual brasileira que não possui interligação por rodovia a outras capitais.









Os festejos de 4 de fevereiro se referem a transformação de Macapá em Vila de São José de Macapá, pois antes era conhecida desde 1544 como Adelantado de Nueva Andeluzia, ou sejam teria 476 anos. Sua história se prende a defesa das fronteiras do Brasil Colônia e até hoje é essa sua missão no Brasil contemporâneo.





VISTA AÉREA DA FORTALEZA DE SÃO JOSÉ DE MACAPÁ (AP)

Para comemorar essa data histórica cívica e cultural, a prefeitura de Macapá, elaborou e divulgou a programação que marcará os 262 anos da cidade de Macapá. Serão cinco dias de festa, com início marcado para 31 de janeiro, com samba no novo Mercado Central; e atividades esportivas e artísticas no CEU das Artes. A programação contará ainda com shows de artistas regionais, artes cênicas (teatro, circo e dança) e literatura, com contação de histórias.





No sábado, 1º de fevereiro, à tarde, terá atividades esportivas com a Remada Ecológica, no Canal do Jandiá. À noite, ocorrerá o Festival Curta Macapá com mostra de filmes curta-metragem, que acontecerá no Mercado Central.





Domingo, dia 2 de fevereiro, pela manhã, terá a corrida de rua Macapá 262 anos. À noite, a programação contará com a Festa de Iemanjá, na Beira-Rio.





No dia 3 de fevereiro, segunda-feira, à noite, haverá Estação Juventude edição especial. Na terça-feira, 4 de fevereiro, dia do aniversário de Macapá, terá missa em ação de graças na igreja matriz de São José, encontro das bandeiras, cortejo artístico e do Banzeiro do Brilho de Fogo. À tarde, as comemorações seguem com shows e almoço no novo Mercado Central.





Confira a programação:





31/01/2020

Arte e Esporte no CEU das Artes - 16h às 21h

Local: CEU das Artes

Samba no Mercado - 19h às 2h

Local: Mercado Central

01/02/2020

Remada Ecológica - 13h às 19h

Local: Complexo do Jandiá

Festival Curta Macapá - 19h à 0h

Local: Mercado Central





02/02/2020

Corrida de Rua Macapá 262 Anos - 5h30 às 10h

Local: Praça Floriano Peixoto

Festa de Iemanjá - 18h à 0h

Local: balneário da Fazendinha





03/02/2020

Estação Juventude Edição Especial - 18h à 0h

Local: Praça Floriano Peixoto





04/02/2020

Missa em Ação de Graças - 7h às 10h

Local: Igreja de São José de Macapá

Encontro das Bandeiras e Cortejo Macapá 262 Anos -10h às 11h

Local: em Frente à igreja de São José

Aniversário de Macapá - 11h às 18h

Local: Praça Floriano Peixoto

Almoço no Mercado Central - 12h às 18h

Local: Mercado Central

Diogo Nogueira fará show no aniversário de 262 anos de Macapá CANTOR DIOGO NOGUEIRA

A Prefeitura de Macapá preparou uma grande programação gratuita para comemorar os 262 anos da capital do meio do mundo, com shows em vários pontos do município no período de 31 de janeiro a 9 de fevereiro. Destaque para o show do cantor carioca Diogo Nogueira, que se apresentará na Praça Floriano Peixoto, no dia 4 de fevereiro, a partir das 21h30, exatamente na data de aniversário da cidade. Filho do saudoso sambista João Nogueira, Diogo sobe ao palco para apresentar canções de sua carreira como “Espelho”, “Fé em Deus” e “Deixa eu te Amar”. O cantor já lançou 9 DVDs, com mais de um milhão de cópias vendidas, sendo indicado a vários prêmios no Brasil e no exterior. Antes da apresentação do cantor, outros artistas subirão ao palco como Meio-Dia da Imperatriz e Mauro Cotta. Antes, pela manhã, o público terá a oportunidade de ouvir o melhor da Música Popular Amapaense. Se apresentarão na Praça Floriano Peixoto Osmar Júnior, Amadeu Cavalcante e Negro de Nós, além de grupos de Marabaixo e exposição de artes.

Macapá: pontos turísticos, referências e identidades da capital amapaense





Fortaleza de São José de Macapá, Parque do Forte e o Rio Amazonas





A cidade de Macapá é a única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas e possui pontos turísticos que revelam beleza arquitetônica, história, cultura e religiosidade, como a Fortaleza de São José de Macapá, erguida entre os anos de 1764 e 1782, projetada pelo engenheiro Antônio Henrique Gallúcio. É considerada pelos macapaenses uma das maiores referências por seu valor arquitetônico, histórico e cultural.





COMPLEXO TURÍSTICO 'MARCO ZERO DE MACAPÁ'

O Marco Zero do Equador é a indicação exata da latitude zero, onde passa a linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios: Norte e Sul, onde é possível assistir ao fenômeno do equinócio, quando a luz solar encaixa perfeitamente ao círculo aberto do monumento a 30 metros de altura e projeta a linha imaginária do Equador sobre o solo, o qual acontece nos meses de março e setembro. Com a finalidade de valorizar a produção dos artesãos macapaenses, a Casa do Artesão e do Índio é um importante ponto turístico para a aquisição de lembranças da cidade e geração de renda e negócios para os empreendedores locais.





Ainda sobre os aspectos arquitetônicos destacam-se a Igreja de São José - monumento mais antigo da cidade, sua construção data do século XVIII, inaugurada em 6 de março de 1671 com a presença de Dom Frei Miguel de Bulhões, membro da Companhia de Jesus, ordem religiosa que iniciou a catequese na Amazônia; e o Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva - criado pelo Decreto nº 112 de 16/11/1990, sendo determinada como sua sede o prédio secular da antiga Intendência de Macapá. O nome do museu é uma homenagem ao médico e diplomata gaúcho Joaquim Caetano da Silva, autor da obra L’Oyapoc et L’Amazone (1861) e está fechado desde 2014.





Outro museu da cidade é o Sacaca, criado com a finalidade de divulgar as riquezas naturais do Amapá, como as espécies de fauna e flora do território, as amostras de minérios e madeiras do território aos visitantes, pessoas de outras cidades e estudantes da rede pública. Também tem o Trapiche Eliezer Levy, sendo um ponto turístico de Macapá inaugurado na década de 1940; e o Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, inaugurado em outubro de 1990. O apelido do estádio se deve ao fato de que a linha de meio de campo coincide exatamente com a linha do Equador, fazendo com que cada time jogue em um hemisfério.





Além dos aspectos físicos, o professor de história das redes pública e privada ensino Aroldo Vieira aponta aspectos naturais e imateriais de identidades e referências da capital Macapá e de outros municípios do estado.





GRUPO DE MARABAIXO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ SÃO JOSÉ DE MACAPÁ

“O Marabaixo, o Batuque, as festas religiosas como o Círio, a de São Tiago, em Mazagão Velho, a cultura indígena, os muitos quilombos, as Áreas de Proteção Ambiental, ecossistemas, a presença material da colonização com a Fortaleza, a Igreja de São José, a Vila de Serra do Navio, a Base Aérea de Amapá, a mestiçagem como traço marcante do nosso povo e, claro, o imponente rio Amazonas”.





BIOPARQUE DA AMAZÔNIA



Já nos aspectos naturais e de biodiversidade, a cidade possui o Bioparque da Amazônia - maior parque em área urbana da Região Norte, que tem às terças-feiras entrada gratuita para toda a população. E não podemos esquecer do balneário do Curiaú, localizado a 8 quilômetros da sede da capital, habitado por comunidades formadas por antigos escravos trazidos no século XVIII para a construção da Fortaleza de São José de Macapá.





Foram eles que fundaram a Vila do Curiaú e as demais comunidades da região, como a Lagoa dos Índios, que existe desde 1802, serviu de refúgio para negros que escapavam da escravidão. O quilombo da Lagoa dos Índios se localiza em preservada área de ressaca e possui uma extensa área verde.





Falando de balneário, não podemos esquecer do da Fazendinha, praia fluvial, tendo em vista que é banhada pelo rio Amazonas. A paisagem é belíssima e a região da Fazendinha é agradável. Fica a cerca de 16 km de Macapá da capital do estado. O aniversário de Macapá terá cinco dias de festa que começa no dia 31 de janeiro, sexta-feira.