Veículo facilitará rotina de indígenas que precisam se deslocar das aldeias até a capital













Fruto de políticas de inclusão e garantia de mobilidade, os indígenas, agora, contam com um veículo que vai otimizar o transporte e facilitar a rotina deles na capital, Macapá. A picape Hilux foi entregue na tarde desta sexta-feira, 28, pelo governador do Amapá, Waldez Góes, à Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI), representada pela secretária Eclemilda Silva.





A entrega do veículo, que foi adquirido pelo governo do estado com recursos próprios, vai além de um investimento, representando a preocupação da gestão com os indígenas. O diálogo e a proximidade com os povos indígenas têm resultado em ações efetivas. No último dia 19 de abril, o governo realizou o II Fórum Indígena, na Aldeia do Manga, em Oiapoque, oportunizando que centenas de índios de várias etnias expressassem suas reivindicações e contribuições com a gestão.

“O veículo será fundamental para dar apoio aos índios que vêm até a capital resolver questões relacionadas às aldeias, e também, nas visitas que fazemos nas comunidades indígenas. A SEPI trabalha como interlocutora, prestando esse apoio, por isso, ter um transporte próprio facilita muit o nosso trabalho”, explicou a secretária Eclemilda Silva.





Da Aldeia Arrumam, localizada na BR-156, a Cacique Creuza Iaparra fez questão de compartilhar deste momento. “Não é apenas um veículo, é um gesto de respeito com nosso povo. O tratamento que recebemos da gestão do governador Waldez demonstra essa preocupação que ele tem com a gente. Agora, ficará bem mais fácil nosso deslocamento e agradecemos ao governo por olhar pelo povo indígena”, disse a cacique.

