A intenção é beneficiar o óleo da andiroba e do pracaxi extraídos da nossa comunidade, mas precisamos nos estruturar. Por exemplo, com um espaço adequado para extrair o óleo. Na parte do conhecimento técnico temos uma boa parceria com a Embrapa, que trabalha com a gente a parte da organização e nas recomendações para a qualidade de óleo, como extrair um óleo bem limpo, tudo dentro das boas práticas”, ressaltou Nerivan da Silva da Conceição, presidente da Associação dos Moradores da Fazendinha e Instituto Socioambiental Cumau.

extratores de óleo da APA da Fazendinha descreveram o histórico e a capacidade de produção da comunidade local, principais desafios e as expectativas da comunidade quanto à parceria com Embrapa e a empresa 100% Amazônia. No segundo e último dia da programação, a proposta foi discutida na própria APA, onde há atualmente 20 extratores de óleos de andiroba e pracaxi – a maioria mulheres. “