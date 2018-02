Redação e português serão as provas do primeiro domingo

Com as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o participante fará quatro provas objetivas e a redação no primeiro dia de prova, marcado para o dia 5 de novembro. A aplicação do exame segue dividida por área de conhecimento, mas diferente dos anos anteriores, a redação e a prova de língua portuguesa serão realizadas no primeiro dia de avaliação.





Atendendo pedido dos participantes, no primeiro dia serão linguagens e redação e ciências humanas. E, no segundo, ciências da natureza e matemática.





O primeiro dia terá duração de cinco horas e 30 minutos e o segundo dia terá quatro horas e 30 minutos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).





ENEM





O Enem é aplicado em todas as unidades da Federação. Os locais de provas serão informados no cartão de confirmação da inscrição, disponível na página do participante e no aplicativo Enem 2017. O candidato escolhe, no ato de inscrição, o município onde deseja realizar a prova.





As inscrições começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19 do mesmo mês. O pagamento deve ser efetuado até 25 de maio.