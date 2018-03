Inscrições para discussões ambientais no ‘Junho Verde’ estão abertas

Atividades acontecem no período de 5 a 29 de junho.

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para os cidadãos que desejam participar dos eventos da programação “Junho Verde”, que inclui workshops, simpósios, palestras, congressos e outras atividades com intuito de divulgar, sensibilizar e, principalmente, contribuir para a melhoria do meio ambiente por meio da discussão, planejamento e integração das áreas de pesquisa, fiscalização e gestão ambiental no Estado.

O evento é promovido pelo Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), e acontece no período de 5 a 29 de junho em Macapá. As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.sema.ap.gov.br

As atividades contarão com a participação de professores e pesquisadores locais, nacionais e internacionais. O público-alvo são profissionais dos órgãos da administração direta e indireta, acadêmicos dos cursos de Engenharia Florestal e Ambiental, Administração, Direito e sociedade civil, todos certificados ao fim de cada evento.

Os assuntos debatidos são relacionados a recursos hídricos, gestão ambiental de resíduos sólidos, saneamento, legislação ambiental estadual, guarda-parque e políticas públicas para o meio ambiente.

O servidor do departamento de informática da Sema, Odenilson Dias, explica que o interessado em participar da programação precisa se inscrever nos eventos de forma individual. “Cada evento terá uma inscrição diferente, pois todos os participantes receberão certificados com as especificações das atividades assistidas”, disse Dias.

O Julho Verde foi instituído por meio do Decreto nº 2047, de autoria do governador Waldez Góes, e celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Parceiros

Para a realização das atividades do “Junho Verde”, o governo do Estado conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Instituto de Proteção da Amazônia (Ipam) e Museu Paraense Emílo Goeldi.

Confira a programação:

Data: 05 à 07/06

I Congresso de Sociobiodiversidade das Unidades de Conservação do Amapá

Data: 08 e 09/06

IX Seminário do PPBio - Pesquisas e Conservação em Ambientes Protegidos

Workshop Fortalecendo a Educação Ambiental do Amapá

Data: 12 à 14/06

I Ciclo de Palestras em Gestão Ambiental e de Recursos Naturais do Estado do Amapá

Data: 19 à 23/06

I Simpósio Estadual dos Guarda-Parque da APA da Fazendinha

Data: 24 e 25/06

I Workshop de Produtos Orgânicos

Data: 27, 28, e 29/06