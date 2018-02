POLITICA NACIONAL

O governo de Michel Temer inicia a semana decisiva para seu futuro enquadrando infiéis para tentar uma tramitação mais calma das reformas no Congresso. Pelas redes sociais, Temer defenderá, hoje, a necessidade das reformas trabalhistas e previdenciária, durante vídeo para celebrar o 1º de maio. Amanhã, acertado com os aliados, o Diário Oficial da União trará a perda de cargos dos deputados que não votaram alinhados ao Planalto no projeto que alterava pontos da CLT. “A atitude do governo de consolidar a base está correta. Não adianta pensar que temos uma margem ampla. Precisamos trabalhar com a segurança de 320 a 350 votos assegurados”, defendeu o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).





A previsão é que a matéria seja colocada em votação na comissão especial amanhã. O encaminhamento para o plenário é que segue uma incógnita. Depois do almoço com os governadores, na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu que a reforma poderia ser analisada pelo conjunto da Casa a partir de 8 de maio. Na semana passada, em conversa com o Correio, o líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli (SP), considerou mais prudente uma ampliação nas conversas para garantir a aprovação. Efraim concorda. “Mais do que o tempo em que vamos demorar, é importante definir um texto que dê segurança para a base apoiar”, completou o parlamentar demista.