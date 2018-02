Rodolfo Juarez

Desde quando começaram as lutas pela melhoria da qualidade do salário e do ambiente de trabalho, se registra episódios que bem reflete heroísmo do início e, principalmente, a intolerância do Estado como ente que precisa manter a ordem e, em nome dessa manutenção de ordem, não raro assassina manifestantes, como o que aconteceu nos Estados Unidos da América, na cidade Illinois, no Canadá, no começo de tudo, quando foi realizada a primeira greve e que resultou na morte, em confronto com agentes do Estado, de 12 manifestantes.