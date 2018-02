Saneamento do Amapá receberá R$ 200 milhões em investimentos

O planejamento da Caesa consiste em projetos e obras em andamento para melhorar os sistemas de água e esgoto em Macapá e do interior no biênio 2017/2018

Foto: Cássio Albuquerque

Entre as obras incluídas no planejamento está a ampliação da Estação de Tratamento de Água na zona sul .

Os principais projetos da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) para os anos de 2017 e 2018 foram apresentados durante o

Workshop de Gestores do Governo do Estado

, que ocorreu no sábado, 6. São ações que visam melhorar a distribuição de água potável e ampliar a rede de esgoto na capital e no interior que, somadas, abrangem o investimento de R$ 222.588.681,10 entre convênios e contrapartidas. Alguns desses recursos são resultado de intenso trabalho do Governo do Amapá no sentido de regularizar e retomar convênios que haviam sido suspensos antes de 2015.

O diretor presidente da Companhia, Valdinei Amanajás, informou que existem seis projetos principais nestes dois eixos para o biênio. Um deles é a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) na zona sul e do Centro de Reservação Felicidade, na zona norte.

Este empreendimento está com o trabalho em execução e visa beneficiar 26 bairros da capital com água tratada de qualidade e garantir o fornecimento integral do produto às torneiras da população. A obra está na sua primeira etapa e consiste na construção dos filtros decantadores e floculadores na ETA e na construção da estrutura do reservatório na obra da zona norte.





“São duas obras grandes que têm uma importância enorme para a prestação do serviço em Macapá. A partir delas, problemas de falta d’água, de sujeira no produto serão solucionadas. Nosso cronograma prevê a entrega delas a partir de março de 2018”, explicou.

Outro projeto que visa melhorar o fornecimento de água é a recuperação do módulo de tratamento da antiga ETA e a construção de mais um reservatório semi-interrado de 10 mil metros cúbicos. A concepção desta obra foi planejada pela diretoria técnica da Caesa e a liberação do recurso, de R$ 27 milhões, para o empreendimento depende da análise da Caixa Econômica Federal.





Esgoto O diretor presidente da Caesa informou que também há projetos para o sistema de esgotamento sanitário de Macapá. Entre as ações que serão realizadas estão a ampliação e reabilitação da rede coletora e a construção das estações elevadas. O processo também está sob análise na Caixa Econômica Federal. A expectativa é que haja a aprovação do projeto ainda em 2017. O valor deste empreendimento é de R$ 13,4 milhões.





O gestor frisou também que está em andamento os estudos de concepção e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário de Macapá e Santana.





Os estudos estão na fase dos levantamentos topográficos e deverá ser concluído no primeiro semestre de 2018. O resultado destes estudos será essencial para a reestruturação da atual rede de esgoto na capital e no interior.

Cadastro e Recadastro

A partir do segundo semestre de 2017, a companhia fará a intensificação do cadastro e recadastro de usuários. Essa ação se dará a partir das visitas às residências e estabelecimentos.





O objetivo é atualizar o número de clientes que recebem o serviço. Existem 45 mil usuários cadastrados, mas segundo a diretora Comercial da Caesa, Magaly Xavier, há pelo menos 10 mil casas e estabelecimentos que não pagam pelo fornecimento de água.

“É uma ação que visa acima de tudo combater as ligações clandestinas. Esse trabalho se integra também à campanha de parcelamento, para diminuir a inadimplência da companhia”, disse.

Ainda no trabalho de cadastro e recadastro, está prevista a instalação de 30 mil hidrômetros nas residências e estabelecimentos na capital. O processo de licitação para a compra dos equipamentos está em andamento. A previsão é que o trabalhe inicie ainda no segundo semestre.