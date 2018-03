ARRAIÁ DO MEIO DO MUNDO

É o 10º Arraiá no Meio do Mundo, e a presidente Daiana avalia que, entre altos e baixos, com a falta de apoio e patrocínio, a exemplo do ano passado, a quadra junina amapaense conseguiu sobreviver às crises no setor cultural e garantir o respeito. “Temos o apoio dos grupos que não desistem e do público. E ainda a parceria do Governo do Estado, através do secretário de Cultura, Dilson Borges, que está dialogando com a FEFAP, e do deputado federal Marcos Reátegui, que nos apoia e ajuda a viabilizar a construção do Quadrilhódromo. Após a visita do presidente da CONFEBRAQ, Carlos Brito, em abril, brigaremos para a realização do próximo festival nacional aqui no Amapá”.