DOB, a "cápsula do horror".

A Superintendência da Polícia Federal do Amapá, com o apoio dos setores de inteligência do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar do Amapá, prendeu na tarde da segunda-feira (12/6) dois homens por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, as drogas seriam vendidas em festas e boates da cidade. Foram apreendidos 475 selos, sendo 225 de DOB (cápsula do vento) e 250 de LSD, além de cocaína e maconha.