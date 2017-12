Essa política de atender, debater o que é pedido pelos servidores e o que o governo pode dispor, é importante para que as partes se encontrem e vejam a realidade econômica do Estado, os avanços, e como eles podem acontecer. As conquistas homologadas são o resultado dos níveis de diálogo e a mesa permanente de negociações com as categorias do funcionalismo público, e dos esforços do governo diante da crise financeira para honrar direitos trabalhistas.