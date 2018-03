PAAAo todo, 666 agricultores amapaenses são beneficiados com o programa que adquire o excedente da produção agrícola

O PAA é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Rural e Combate à Fome (MDS) em parceria ao Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Secretaria da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), que é responsável pela seleção das entidades filantrópicas atendidas. A primeira edição do programa em 2017 foi concluída em abril com um investimento de R$ 890.120 e há previsão de que a segunda ocorra nos próximos meses.