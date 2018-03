PIONEIRISMO

Edvar teve uma infância feliz, no início do Território Federal do Amapá. Foi aluno do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Seu primeiro contato com o mundo artístico começou a partir da mudança de sua família para próximo à Rádio Difusora de Macapá, quando passou a observar os apresentadores e tomar gosto pelos programas apresentados na emissora oficial por locutores de renome na época. Contado por ele mesmo, passou parte da sua infância e adolescência percorrendo o auditório, salas e corredores da RDM nos bons tempos do “Clube do Guri”, das batalhas de confete, da novela no rádio e das personalidades que encantavam o público, como Edna Luz, Reinaldo Farah, Joíra Tavares, Creusa Bordallo, Ligia Cruz, Agostinho Souza, L. Coimbra, José Maria de Barros, Amazonas Tapajós, Argemiro Imbiríba, Agostinho Souza e muitos outros.