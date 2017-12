Esta semana a editoria do Pioneirismo do Tribuna Amapaense estará inovando com o lançamento de homenagens aos patrimônios pioneiros imateriais do Estado do Amapá. Esses patrimônios que estão esquecidos nas gavetas de muitos pioneiros que os ajudaram a erguer, que merecem ser relembrados e dado o conhecimento as atuais gerações de amapaenses. Um que mereceu nossa escolha foi "O Barranco": O Primeiro Jornal de Santana.