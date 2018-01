COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

O deputado estadual Ericláudio Alencar, titular da SEJUSP, mantém estabilidade de suas ações, focadas em reduzir a criminalidade com ações ostensivas no Estado. Com a inauguração da delegacia de fazendinha e a entrega do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), do município de Vitória do Jari, a SEJUSP passa a ter um reforço em seu aparato de policiamento e também com as melhorias no sistema carcerário, já que as obras de outros pavilhões de segurança máxima na Penitenciária do Estado já estão em fase de pré-execução.