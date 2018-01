MACAPÁ VERÃO/2017

Em Fazendinha, onde o balneário tem uma melhor estrutura física, com característica de empreendedorismo turístico, mas sem as qualidades de serviços pertinentes ao segmento. Uma das primeiras situações é quanto as instalações que com poucas exceções ainda se apresentam como uns barracões que a descaracterizam. A gastronomia já apresenta uma melhora, pois há um cardápio variável de pratos à base de peixes amazônicos, num local exótico e agradável, com vista maravilhosa para o maior rio do mundo.Um senão são os garçons que evidenciam a necessidade de qualificação no atendimento, mesmo com a diretora da Macapá Turismo ter informado que os empreendedores passaram por um treinamento. Deve ter sido em cima da hora e muito rápido, decerto alguns não conseguiram absorver.