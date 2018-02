ARTIGO DO GATO

Artigo

Arautos da moralidade de ocasião

O eleitor brasileiro que se prepare e coloque o “desconfiômetro” de prontidão. O Brasil passa por mais um momento delicado da vida pública. A ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003 provocou, na elite nacional, um incontido e indisfarçável incomodo. Esses comunistas de “meia pataca” adestrado no quintal de Fidel Castro e na ex-URSS querem ascender à elite, sentar à mesa com a aristocracia nacional e ditar as regras de como se divide o orçamento nacional. Isso não! Pensaram os donos da pátria.

Tá mais do que na cara que o Brasil tem a tônica da apropriação do capital público para uma minoria, formada por nobres portugueses, depois pelos barões do Café, da Cana de Açucar, dos coronéis, das oligarquias gaúchas e essa gente construíram uma dinastia de poder no Brasil que só eles comandavam as contas públicas. Assim estava confortável. Ninguém chiava, estava tudo dominadinho.

O desmonte dessa estrutura corrupta e perdulária existente em nosso País desde sempre começou a ser desmontada com o impedimento da Presidenta Dilma Rousseff. Ela deu pedaladas fiscais? Deu. Mas quem nunca? O problema que qualquer pretexto para tirar a pedra do sapato da burguesia, era válido. Não sou PT e muito menos Dilma, mas também não sou imbecil. Os comunistas do Castro queriam um País totalitário, sob suas barbas e com desmoralização dos ricos. Os movimentos campesinos e as milícias (MST) barbarizando no campo. Praticamente uma expropriação da propriedade privada rural, então...

O Brasil deflagrou a “guerra de Bugiu” onde todo mundo joga merda em todo mundo. Desmascara os comunistas ladrões, desmoraliza a burguesia perdulária e o povo ignorante, massa de manobra, desonesto também produz a nova casta. Os oportunistas de plantão. Os arautos da moralidade. Com discurso pronto e conveniente. Bem embalado numa retórica de probidade, do voto franciscano. “Se eu for eleito, vou moralizar a coisa pública.” “Chega de político corrupto.” “O povo quer mudança.” Tudo isso é o óbvio ululante, mas a pergunta que não quer calar é: o povo quer mudança mesmo? O cidadão deixou de fazer gato na sua casa? Parou de furar fila? De jogar lixo na rua? De furar na fila do banco? O jovem de cabular aula? O professor da escola pública de enrolar em sala de aula? O advogado de fazer advocacia dupla? Será que estamos mesmo querendo mudança. Ou estamos fazendo o jogo das elites que manipulam o povo através dos veículos de comunicação, enviesando a informação, manipulando os incautos com suas opiniões convenientes. Preste atenção. Jesus falou que falsos profetas iriam aparecer na terra falando em nome de Deus, e temos um monte de homens e mulheres dizendo que Deus fala pelas suas bocas, será? E esses arautos querem moralidade ou apenas uma oportunidade. Devemos separar o joio do trigo. E para isso requer habilidade e muito vento.