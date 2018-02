Foto: Alyne Kaiser

O Governo do Amapá realizou blitz educativa alusiva aos 11 anos da Lei Maria da Penha, na manhã desta segunda-feira, 7, na esquina da Avenida FAB e Rua General Rondon. Nas cerca de 500 abordagens realizadas, houve a entrega de folhetos explicativos sobre a lei, as formas de violência doméstica, artifícios de proteção à mulher e punições aos agressores, além da distribuição de adesivos.

A ação foi desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres (SEPM) e contou com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amapá (BPTran), Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá e acadêmicos da UniMulher e Unip.

O Governo do Amapá realizou blitz educativa alusiva aos 11 anos da Lei Maria da Penha, na manhã desta segunda-feira, 7, na esquina da Avenida FAB e Rua General Rondon. Nas cerca de 500 abordagens realizadas, houve a entrega de folhetos explicativos sobre a lei, as formas de violência doméstica, artifícios de proteção à mulher e punições aos agressores, além da distribuição de adesivos. A ação foi desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres (SEPM) e contou com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amapá (BPTran), Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá e acadêmicos da UniMulher e Unip. A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal com a introdução do parágrafo 9, artigo 129, possibilitando que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. De acordo com a secretária extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres em exercício, Sandra Nascimento, é preciso disseminar as informações a respeito da lei e sobre o crime de agressão. "Temos que incentivar essas mulheres a denunciar os maus tratos. Com essa blitz, nós buscamos mostrar, abordando essas pessoas, as formas de violência, quem a vítima pode procurar e que essa denúncia é de extrema importância para pôr fim ao ciclo de violência sofrida por essa mulher", disse Sandra. A programação continua na tarde desta segunda-feira, 7, com apresentações culturais e feira de artesanato na Rua Iracema Carvão Nunes entre as avenidas São José e Cândido Mendes. Os shows ficam por conta das artistas Verônica dos Tambores, Cássia Carolina, Nara Lima, Silmara Lobato, DJ Mel, Alberto Moreno e Banda babilônia. Também ocorrerá desfile da grife Zwanga cuja inspiração valoriza a mulher negra.

