Vítimas do sinistro do P. Socorro comemoram recomeço no Macapaba II

Isenção de moradias foi garantida pela União graças ao esforço do Governo do Amapá.

Foto: André Rodrigues

Ao receber as chaves de seu apartamento, Nildo comemora não apenas o sonho da casa própria, mas uma nova etapa de sua vida

Aos 27 anos, o promotor de Vendas Nildo Carvalho já tem uma história de superação para contar. Em 2013, perdeu a casa e todos os bens durante o incêndio que destruiu centenas de imóveis no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. Quatro anos depois, realiza o sonho da casa própria, numa moradia digna e com condições de dar uma vida melhor para o filho Eduardo, de sete anos.

Nildo foi uma das 236 famílias vítimas do incêndio beneficiadas com unidades habitacionais gratuitas na segunda etapa do Conjunto Macapaba, inaugurada neste sábado, 19, pelo Governo do Estado. “Minha família me ajudou muito, mas nada se compara a ter uma casa própria, e finalmente tenho essa oportunidade. O que sinto hoje é gratidão”, contou o jovem cujo objetivo principal agora é proporcionar maior qualidade de vida ao filho.

O pequeno Eduardo acompanhou o pai e está ansioso em mudar para o novo lar. O garoto já visitou o apartamento várias vezes e ficou muito satisfeito com o que viu. “Gostei muito do parquinho e do gramado que é muito bom para correr e brincar. Quero me mudar logo e fazer amigos aqui”, disse o garoto. Todas as famílias que receberam os imóveis podem começar a mudança na terça-feira, 22.

Ao todo, 400 famílias vitimadas pelo incêndio no Perpetuo Socorro foram contempladas com isenção de unidades habitacionais, elas representam 80% desse público. Para que a isenção se tornasse uma realidade, foi necessária uma intensa intervenção política do governador Waldez Góes e equipe técnica do Governo do Estado do Amapá com o governo federal. Como resultado, foi obtida gratuidade para as famílias. Das 400 famílias, 100 foram alocadas no Conjunto Mestre Oscar e 64 na primeira fase do Macapaba I, que terão contratos revistos e deixarão de pagar pelas moradias. As 236 receberam neste sábado, 19, as chaves de seus imóveis durante a solenidade de inauguração do Macapaba II.

Assim como Nildo, a dona de casa Aldalúcia Soares, 40, é uma das beneficiárias vítimas do sinistro. Ela participou da solenidade e conta que viveu momentos difíceis durante o incêndio: perdeu a casa onde viveu durante mais de uma década com o marido e a filha, assim como todos os móveis e utensílios da família, que passou a morar de aluguel no bairro Brasil Novo, Zona Norte de Macapá. Agora, a dona de casa comemora o recomeço.

“Não tenho palavras para expressar o quanto estou feliz, porque esse momento significa uma nova história não só para mim, mas para todas as vítimas do incêndio que vão viver aqui. Agora, tenho minha própria casa e minhas expectativas são as melhores possíveis”, disse animada.

Demais vítimas

O Governo do Amapá busca o benefício da isenção para as demais vítimas do sinistro que ainda não foram beneficiadas porque o governo federal precisa homologar o relatório que confirma o morador com os requisitos necessários para ter direito ao Termo de Doação do imóvel. Na próxima segunda-feira, 21, o governador Waldez Góes irá a Brasília para cobrar celeridades nos casos que ainda estão pendentes de parecer dos Ministérios da Integração e das Cidades.

Além disso, o Estado desenvolve outras alternativas para atender o restante das vítimas. Uma delas é o projeto para a construção de 500 unidades habitacionais no local onde ocorreu o incêndio no bairro Perpétuo Socorro. Para tanto, o governo atua em duas frentes de captação de recursos, a primeira trata-se de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para obras no Estado e a outra é diretamente com o governo federal.

O projeto prevê que cada uma das 500 moradias terá sala, cozinha, área de serviço, banheiro e dois quartos. Algumas unidades serão dotadas de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Na área do incêndio, a urbanização planejada abrange: vagas de estacionamento no entorno, áreas verdes com espaços de convivência, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, playground, sistema de drenagem e de esgoto, nova rede de Iluminação pública. A feira localizada na área do entorno do incêndio também será revitalizada.