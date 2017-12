Estes dados são resultantes de pesquisas no âmbito do projeto “Mosca-da-carambola no Brasil: biologia, ecologia e controle”, iniciado em 2014 com previsão de término em 2018. De acordo com a pesquisadora Cristiane Ramos de Jesus-Barros, líder da pesquisa, os estudos incluem também estratégias para monitoramento e controle da mosca-da-carambola, por meio de testes de controle químico, biológico e alternativo para controle da praga nas diferentes fases do seu ciclo de vida, com o objetivo de atingir maior eficiência e minimizar os custos de controle e possíveis impactos ambientais.

No Brasil, a mosca-da-carambola foi registrada em 1996 em Oiapoque, município do extremo norte do Amapá, oriunda da Guiana Francesa após ser detectada no Suriname em 1986. Este fato é, provavelmente, resultado do transporte de frutos contaminados da Indonésia pela comunidade de indonésios residentes no Suriname. É caracterizada como praga quarentenária presente no País, ou seja, com distribuição restrita aos estados de Amapá e Roraima e sob controle oficial do Ministério da Agricultura.