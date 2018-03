Governo anuncia realização de cirurgias ortopédicas no Hospital São Camilo

Cirurgias serão feitas aos sábados com fluxo de 6 a 8 pacientes por semana.

Foto: Elmano Pantoja

Representantes da Sesa e do Hospital São Camilo acertaram os detalhes para a realização das cirurgias

O Governo do Amapá abriu uma nova frente de trabalho para dar suporte à grande demanda de pacientes com traumas ortopédicos que dão entrada no Hospital de Emergência (HE). A alternativa foi tratada na sexta-feira, 8, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Hospital São Camilo, onde as cirurgias serão realizadas.

A princípio, os procedimentos serão feitos aos sábados, com uma demanda de 6 a 8 pacientes por semana, que estão na fila de espera. As cirurgias foram incluídas no plano operativo que a Sesa tem com o Hospital São Camilo, sendo pagas com preço da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e iniciam no próximo sábado, dia 16.

Ao todo, 19 tipos de traumas fazem parte do acordo. Segundo o diretor administrativo do Hospital São Camilo, Alcedir Rigelli, o suporte foi alinhado com a disponibilidade de médicos como contrapartida da Sesa. “Nós vamos disponibilizar o centro cirúrgico e alguns profissionais para que os procedimentos sejam realizados, em contrapartida, a Secretaria vai disponibilizar médicos e insumos”, explicou.

Outro assunto também discutido foi a inclusão de cirurgias cardiopediátricas no plano operativo para serem feitas através do convênio. Para o secretário de Estado da Saúde, Gastão Calandrini, sendo aprovada, a medida dará mais comodidade aos usuários que, atualmente, são assistidos pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD).

“Essa é uma alternativa que estamos buscando para que esse tipo de tratamento seja ofertado aqui mesmo, o que desgasta menos o usuário e desonera o TFD. Essa proposta será apresentada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite, para que seja aprovada e, assim, possamos executá-la”, concluiu.