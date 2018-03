Diretores do TJAP ajustam medidas para assegurar celeridade e produtividade com adoção do horário único

O diretor-geral do Tribunal de Justiça do Amapá, Gláucio Bezerra, reuniu todos os diretores de departamentos para nivelar informações acerca dos ajustes necessários para otimização de custos e produtividade com o advento do horário único para os setores administrativos do TJAP; além de apresentar a nova presidente da Comissão de Licitação e Cadastro do Judiciário, Lana Karina Pinon Nery.

Lana Karina aceitou o desafio de conduzir a CLC do TJAP e anunciou que a meta inicial é realizar duas licitações por dia, aumentando para três licitações diárias a médio prazo. Duas obras importantes estão entre os processos prioritários do setor: as reformas dos fóruns das comarcas de Amapá e de Santana. A primeira será uma tomada de preço no próximo dia 14 de setembro e a segunda ocorrerá no início de outubro. "São duas licitações de grande impacto, que vão trazer grandes benefícios", anunciou a nova presidente da CLC.

Segundo o diretor geral, a Comissão de Licitação está com alto volume de serviço em razão dos novos projetos e licitações para todas as áreas como engenharia, tecnologia da informação, serviços terceirizados, etc, o que elevou a demanda do setor. “A nova diretora está vindo como um reforço, além dela, foi designada uma terceira pregoeira para auxiliar no julgamento dos certames. O objetivo é conferir maior dinamismo às contratações, sem perder a eficiência”, explicou Gláucio.

Quanto à adoção do horário único para o funcionamento do Judiciário, o diretor explicou que a norma está regulamentada e publicada em Diário Oficial. A conversa com os diretores teve o objetivo de identificar aspectos que possam interferir nessa diretriz. "Agora vamos ter que concentrar o expediente entre 07h30 e 14h30 sem perder o nível de produtividade e de eficiência que temos atualmente. Para isso vamos precisar mudar procedimentos e dinamizar atividades dentro dos departamentos, o que exige mais atenção por parte dos diretores para que não haja solução de continuidade nos serviços", enfatizou Gláucio.

Visando esses objetivos, desde o mês de agosto o TJAP vem implantando o sistema de processo administrativo virtual. “Nesse momento ainda temos uma situação híbrida, com alguns processos virtuais convivendo com processos físicos. Isso é necessário para adaptação de nossos usuários à nova ferramenta. Assim, todos estarão em condições de operar virtualmente os atos administrativos a partir de outubro”, anunciou o diretor.