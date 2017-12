Divulgado resultado da seleção de facilitadores e instrutores para a EAP

Foram 26 profissionais classificados para atuarem por dois anos

Foto: SECOM

O governo do Estado divulgou nesta quinta-feira, 21, o resultado final da seleção de facilitadores e instrutores para o banco de cadastro da Escola de Administração Pública (EAP). O objetivo é aumentar o número de profissionais que atuarão no desenvolvimento e aplicação de cursos que visam proporcionar aos servidores conhecimentos e habilidades essenciais para a execução de suas atribuições no âmbito do Estado, facilitando, assim, o atendimento com excelência à sociedade.

De acordo com o resultado final foram classificados 26 profissionais nos dois editais lançados, sendo 12 contemplados pelo edital nº 002 (destinado para servidores públicos com vínculo com o governo do Estado), e 14 no edital nº 003 (para pessoas físicas em geral).

Os participantes passaram por análise documental, certificação da capacidade técnica, avaliação das habilidades técnicas e a última fase de formação de facilitadores, todas de caráter eliminatório.

A coordenadora do processo seletivo, Marilene Brasil, explica que os profissionais foram credenciados para fazerem parte do banco de facilitadores da Escola de Administração Pública. “Eles serão chamados de acordo com a demanda e a abertura de novos cursos, respeitando o interesse da administração pública”, afirmou a gestora.

Os classificados poderão atuar por um período de dois anos, em ministração de palestras, cursos, seminários e ainda na realização de consultorias.

Cursos

Ao longo do primeiro semestre, mais de 60 cursos e oficinas já foram ofertados pela EAP, com 2.200 servidores capacitados. Neste segundo semestre a meta é ampliar ainda mais os números de cursos com novas áreas de conhecimento e os novos profissionais credenciados.

Confira as listas dos classificados: