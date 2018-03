Para tanto a Caesa buscou, através de articulações políticas do governador Waldez Góes, em parceria com a bancada federal, dar início a um ousado projeto que pretende melhorar e expandir o fornecimento de água potável na cidade e no resto do Estado. Em agosto o Governo do Amapá conseguiu obter a liberação de recurso do Ministério das Cidades, na ordem de R$ 3,6 milhões, para a elaboração do projeto executivo da obra de ampliação da rede de abastecimento de água de Macapá. A notícia foi dada pelo ministro Bruno Araújo, durante a cerimônia de entrega da segunda fase do Conjunto Habitacional Macapaba II.