Essas economias estaduais sentiram o baque em seus cofres e mais ainda a do Estado do Amapá, que depende do Repasse Constitucional para manter a sua máquina de governo funcionando e atendendo as necessidades básicas do cidadão, aliado a isso veio a queda de arrecadação estadual. Os governos tiveram de ativar as estratégias de administração pública e realizar cortes e efetuar mudanças para driblar a crise.