Famílias vítimas de incêndio no Araxá recebem suporte do Governo

Defesa Civil e Sims são responsáveis pelos atendimentos.

O Governo do Amapá presta auxílio às famílias atingidas pelo incêndio que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 15, no bairro Araxá, Zona Sul de Macapá. Pelo menos onze casas foram atingidas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado imediatamente e envolveu na ação os quatro quartéis (São Lázaro, Centro, Fazendinha e Laguinho). Os militares agiram rápido e em pouco mais de 1 hora conseguiram controlar o incêndio de grande proporção, utilizando cerca de 50 mil litros de água. As equipes permanecerão no local durante a madrugada para evitar possíveis focos.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil, Coronel Janary Picanço, ainda é prematuro afirmar a causa do incêndio. “A Defesa Civil iniciará a perícia do local neste sábado, 16. O resultado sairá entre 15 e 30 dias”, explicou o coronel.

Prejuízos

O incêndio ocorreu em uma área alagada de periferia, e atingiu casas de madeira e algumas em alvenaria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas nem feridos, mas das onze casas incendiadas, 7 foram totalmente destruídas e 4 parcialmente.

No total, 19 famílias foram atingidas, destas, 18 estão desalojadas e serão abrigadas em casas de familiares e amigos; uma está desabrigada e receberá apoio do aluguel social.

Suporte