PIONEIRISMO

Quando completou a maioridade, Altamir Gouveia estagiou no Banco da Amazônia S/A, por dois anos, foi na época da implantação do Banco Brasileiro de Descontos (Bradesco) no Território do Amapá, fui contrato para atuar na agência central. Nesse período a Brumasa, que era do grupo Caemi, o mesmo da ICOMI foi constituída então fui contratado e passei a trabalhar no setor de Recursos Humanos, mais precisamente no setor de Folha de Pagamento. Logo em seguida chegou no sul do Amapá a Jari Celulose, do Grupo Ludwig, voltei para Santana e fui para a Companhia de Dendê do Amapá (CODEPA), produtora de Óleo de Dendê do mesmo grupo. Como todas essas empresas eram do mesmo grupo, ficamos sendo reversados entre elas. Passei muitas temporadas na Ancel, Codepa, Brumasa e ICOMI, foi um grande aprendizado, saímos melhor de que entravamos, passei 23 anos no gripo CAEMI. Fui servidor em comissão da Prefeitura de Santana”.