Pioneirismo

Em 1947, Iniciou sua carreira no magistério ainda muito jovem como professora na Escola Isolada de Tucumã no munícipio de Amapá. Em 1949 vai para Macapá onde assume a função de professora primária no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, onde permaneceu até 1963. No ano seguinte, vai lecionar o 1º e 2º grau no Ginásio de Macapá – GM. Em 1966, sempre com a carreira voltada à educação, vai dirigir o Colégio Alexandre Vaz Tavares. Foi ainda coordenadora pedagógica na Escola Integrada de Macapá de 1970 a 1979, e vice-diretora deste educandário.