Pescado será comercializado até 50% abaixo do preço praticado em Macapá e Santana

Programa Peixe Popular acontecerá em três pontos de venda nesta sexta e sábado.

Foto: Maksuel Martins

O Governo do Amapá, em parceria com as colônias de pescadores e empresas de comercialização de pescado, realiza nos dias 29 e 30 de setembro mais uma ação do programa “Peixe Popular”. Nessa etapa o programa terá um ponto de venda em Macapá e dois em Santana. Serão ofertadas seis toneladas de pescado.

Em Macapá o local de venda será dentro da Feira do Produtor, no bairro Buritizal. Já em Santana serão dois pontos de comercialização, um em frente ao Instituto de Previdência do Município de Santana (Sanprev) e outro na Praça do Fórum. Os pontos funcionarão no horário de 8h às 18h.

A ação do governo tem o objetivo de proporcionar uma alternativa de aquisição do pescado à população, para garantir o acesso a um produto de qualidade, com preços mais baixos do que os do mercado local. Os valores do pescado variam entre R$ 5 e R$ 10 o quilo.

O diretor-presidente da Agência de Pesca do Amapá (Pescap), Clésio Cardoso, destaca que esta é uma ação rápida, mas que visa promover o setor e da movimentação econômica para os produtores locais. “Trabalhamos para fomentar o setor pesqueiro no Estado e essas ações de comercialização do produto é a última etapa de um serviço planejado durante meses”, explica.

Nesta ação o programa ofertará três toneladas de peixe para Macapá e três para o município de Santana. Os preços serão equivalentes a até 50% do valor cobrado nas feiras.

Ações no interior

Após essa programação em Macapá e Santana, o programa será levado ao interior do Estado, mais especificamente para os municípios de Pedra Branca e Serra do Navio. Na ação serão ofertadas 10 toneladas de pescado.

Nas duas cidades, a programação acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de outubro, sendo que dia 7 ocorrerá simultaneamente nas duas localidades.

Antes da ação de comercialização a Pescap desenvolveu várias atividades com os produtores locais, como o curso básico de piscicultura, que envolveu cerca 50 produtores; além de diversas visitas técnicas nas propriedades produtoras.

Pontos de venda

Macapá

Santana

Vila Amazonas - Praça do Fórum (Rua Cláudio Lúcio Monteiro nº2536)

Central – em frente ao Instituto de Previdência do Município de Santana – SANPREV ( Avenida Santana nº 1845

Espécies e preços

Acari – R$ 5,00

Apaiari – R$ 9,00

Aracu – R$ 8,00

Bagre – R$ 6,00

Dourada – R$ 10,00

Gurijuba – R$ 9,00

Pacu – R$ 8,00

Pescada Branca – R$ 9,00

Pescada Amarela – R$ 10,00

Piramutaba – 7,00

Pirapitinga – R$ 10,00

Tamuatá – R$ 6,00

Tucunaré – R$ 10,00

Traíra R$ 8,00