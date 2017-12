SAÚDE EM FOCO

Na atualidade um dos fatores mais estressantes é o trânsito, cujos estudos em Medicina de Tráfego incluem o envolvimento dos distúrbios do sono, uso de drogas (ilícitas e álcool) e o estresse. O estresse crônico ocasiona forte impacto no coração, podendo ocasionar arritmias e aumento da pressão arterial, o que pode agravar as cardiopatias e levar à morte súbita. A principal causa é o Infarto Agudo do Miocárdio- IAM.