116 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Município de Amapá completa 116 anos e terá comemorações com inaugurações, entrega de benfeitorias e shows









Há 116 anos foi criado o município de Amapá, e na cidade, marcada pela luta por terras, entre brasileiros e estrangeiros, cujo ator principal ficou conhecido como Herói, o Cabralzinho, terá uma programação para comemorar. O reconhecimento pela história escrita pelos pioneiros, que estiveram à frente das batalhas entre europeus e brasileiros, será declarado neste final de semana, 21 e 22, quando a Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, realizam uma programação com direito à inaugurações, homenagens, anúncio de benfeitorias e shows artísticos.









Em 1895, quando o Amapá formava uma região de Contestado Franco-Brasileiro, e era considerada a capital do território, a briga pelas terras, ricas em ouro, fomentou a disputa entre Brasil e França, e a cidade virou o palco da batalha, que tinha à frente Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Com a vitória dos brasileiros, em 1900 foi assinado o Laudo Suíço, que confirmou o rio Oiapoque como fronteira entre o Brasil e França, ficando a antiga Capitania do Cabo Norte como território brasileiro. Um ano depois, em 1901, a Lei nº 798, de 22 de outubro, criou o município de Amapá.





Com 8.700 habitantes, o município mantém grandes rebanhos de gado comum e búfalo, e continua a produzir leite e queijo artesanal. Rodeado por áreas naturais para banho, com rios de corredeiras e pequenas cachoeiras, chama a atenção de turistas e amantes da natureza, que tem ainda como atrativo o potencial histórico, como a Base Aérea, onde fica a torre de atracação do Zeppelin, na 2ª Guerra Mundial. Recentemente o Governo do Estado e a Prefeitura entregaram para a população a Praça Cabralzinho, e os moradores aguardam o início do processo seletivo das Universidades Federal e Estadual.





A programação de aniversário contempla entrega e inaugurações de benfeitorias, shows e anúncio de investimentos. O prefeito Carlos Sampaio afirma que neste final de semana, em que, por decreto de 2009, o Amapá passa a ser a capital do Estado, os moradores e visitantes terão muitos motivos para comemorar. “Em menos de um ano conseguimos avançar na administração do município, e resgatamos a auto-estima do nosso povo com pequenos, mas importantes investimentos, e trabalhamos para trazer o ensino superior e outras oportunidades de crescimento na educação, cultura e outras áreas. Estive também em Brasília, de onde trago boas notícias para 2018”.





PROGRAMAÇÃO:





Dia 21 de Outubro

Local: Praça do Barão do Rio Branco

19h – Abertura com DJ’s

21h – Show Badu e CIA

22:30h - Adail Jr. E Banda





Dia de 22 de Outubro

05h - Alvorada com a presença de alunos da escola Maria do Céu

Circuito na cidade

Local: Câmara Municipal

Hora: 18h

- Assinatura do Termo de Cooperação entre a UEAP e Prefeitura de Amapá.

- Entrega de Honrarias

Local: Praça Cabralzinho

19h – Inauguração da Praça Digital e Nona Iluminação

20h - Parabéns e corte do Bolo

21h - Show com Zé Miguel