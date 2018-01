Secretários de Estado iniciam debates no 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Governador em exercício, Papaléo Paes, está em Rio Branco para representar o Amapá no encontro.

Gilberto Ubaiara, secretário de Comunicação do Amapá, participa da Câmara de Comunicação da Amazônia Legal

Secretários de Estado das nove unidades federativas, que compõem a Amazônia Legal, iniciaram nesta quinta-feira, 26, os debates que antecedem ao encontro dos governadores, marcado para esta sexta-feira, 27.

O evento, que chega à sua 16ª edição, é realizado pela primeira vez no Estado do Acre. O governador em exercício, Papaléo Paes, e o secretário de Estado da Comunicação, Gilberto Ubaiara, representam o Amapá no encontro.

As câmaras temáticas sobre Meio Ambiente, Comunicação, Segurança Pública, Turismo e Consórcio de Estados, ocorrem durante todo o dia no Resort Hotel Amazônia Rio, na capital acreana, Rio Branco.

Paralelamente ao Fórum de Governadores da Amazônia Legal, na sexta-feira, vai ocorrer o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional. Por isso, a Câmara de Segurança Pública recebe secretários de quase todos os estados brasileiros.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, já confirmou presença, segundo a assessoria de comunicação do Governo do Acre. Ela vai participar dos debates sobre as fragilidades nas fronteiras frente ao avanço do narcotráfico. Ainda sobre esse tema, o governador do Acre, Tião Viana, convidou autoridades de países fronteiriços como Peru, Bolívia e Colômbia, para participarem das discussões.

Segundo Gilberto Ubaiara, que participa da Câmara de Comunicação da Amazônia Legal, as medidas definidas pelos secretários, em todas áreas de discussão, formarão um documento, que será novamente debatido pelos governadores na sexta-feira, resultando na Carta de Rio Branco. “O documento final será enviado ao Planalto, para exigir da União apoio na implementação das medidas e ações decididas em comum pelos Estados”, explicou o secretário de Comunicação do Amapá.

Outro ponto de destaque do 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal é o funcionamento do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, mecanismo que foi concebido durante a 13ª edição do evento em Macapá, no Amapá.