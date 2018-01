A tragédia de Goiânia e o novo paradigma da violência

Apesar de a sociedade brasileira conviver cotidianamente com cenas de violência explícita, um choque e uma sensação forte de confusão nos acomete quando nos deparamos com uma tragédia como a de Goiânia. Os brasileiros, muitas vezes, parecem anestesiados diante do terror das disputas entre as facções do tráfico, do embate quase cotidiano entre a polícia e o crime organizado, dos roubos e latrocínios, tamanha a sua recorrência. Ainda que cientificamente seja complexo explicar as causas da violência criminal crescente, ela tem um viés instrumental bastante claro e perceptível a qualquer pessoa minimamente informada: visa dinheiro, status, poder. O paradoxo é que do mesmo modo que cresce a percepção de que o Brasil é um país muito desigual, marcado pela violência e por altos índices de homicídio, mantem-se a ideia de que somos um povo harmônico e sociável. Fica difícil, portanto, compreender a ocorrência desse tipo de violência, muito comum nos Estados Unidos, chamada por lá de rampage shootings. Afinal, pela matriz ibérica, estaríamos muito distantes dos povos de origem puritana e marcadamente individualista como os norte-americanos. Justamente por isso, para além da consternação, torna-se premente entender o que motivou uma tragédia como esta. À primeira vista, pode-se atribuí-la a uma espécie de mimetismo, explicável pela presença de algo comum a esse tipo de episódio: uma situação de bullying, com um jovem emocionalmente descontrolado e com fácil acesso às armas. No entanto, talvez seja necessário ir um pouco além dessa dimensão e colocar na pauta as intensas transformações que, nas últimas décadas, afetaram de modo irreversível todas as sociedades contemporâneas, provocando profundas alterações nas formas de socialização e gerando novas formas de violência, dentre elas a violência banal, de ódio e também urbana.