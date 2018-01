O Passe Social Estudantil

Estudantes do Macapaba II serão inclusos no Passe Social Estudantil

Nesta quinta-feira, 26, o Governo do Amapá inicia, no Conjunto Habitacional Macapaba II, o cadastro estudantes para inclusão no Programa de Passe Social Estudantil (PSE), instituído pela Lei nº 1791 de 2013, que garante gratuidade aos estudantes da rede pública estadual, no sistema de transporte coletivo urbano e interurbano. A estimativa é atender 300 estudantes do Macapaba II.

As inscrições vão ocorrer no Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Macapaba II, no horário de 9h às 13h. Toda ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims). Na sexta-feira, 27, os atendimentos continuam no mesmo horário.

Atualmente o programa atende 300 alunos no Conjunto Macapaba I e cada estudante tem direito ao limite mensal de 48 passagens, durante o período letivo. O Estado atende 2.148 estudantes de Macapá e Santana, com o passe escolar.

Para realizar a inscrição no programa o aluno precisa apresentar os seguintes documentos: declaração escolar da instituição de ensino estadual ou faculdade (ProUni); além dos boletins escolares do 1º e 2º semestres de 2017, Certeira de Identidade, CPF do aluno e do responsável, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do responsável, Carteira de Passe Escolar, Número de Inscrição Social – NIS (Folha resumo do CadÚnico) e comprovante de renda do estudante ou do responsável.

Os alunos beneficiários também necessitam estar dentro de algumas normas exigidas pelo programa como estar matriculado na rede pública estadual de ensino e frequentando as aulas regularmente com bom rendimento escolar; ter renda familiar de até três salários mínimos; fazer parte de algum programa social de erradicação da pobreza (federal ou estadual) ou com bolsa universitária; ser usuário do transporte coletivo e estar com cadastro ativo e atualizado no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setap), entre outros.

O programa deve continuar atendo os estudantes moradores do Macapaba I e II até a inauguração da escola que está sendo construída para atender os conjuntos.